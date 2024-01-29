Человек погиб в результате ДТП с грузовиком на трассе М-1 «Беларусь» в Одинцове
Один человек погиб в результате аварии с грузовиком и легковушкой на платной трассе М-1 «Беларусь» в подмосковном Одинцове.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД России.
Отмечается, что водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате водитель автомобиля погиб. Пассажира с телесными повреждениями доставили в медучреждение.
Ранее четыре человека пострадали в результате аварии с грузовиком и маршруткой в Омске.
Кроме того, в УМВД по Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.