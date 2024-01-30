$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Мужчина не поделил дорогу с другим водителем и устроил стрельбу из автомата

В Приморском крае водитель открыл стрельбу из автомата во время дорожного конфликта. Об этом сообщает МВД по региону. Инцидент произошел в Уссурийске на улице Комарова.

Мужчина не поделил дорогу с другим водителем и устроил стрельбу из автомата
© Газета.Ru

«Между водителями транспортных средств RAM 1500 и Toyota Corolla Axio произошел конфликт из-за очередности проезда. В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля RAM 1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из охолощенного оружия», — говорится в сообщении.

Позже водитель RAM 1500 был задержан. У него были изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук, и травматическое оружие – револьвер.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд оштрафовал стрелка на 505 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Златоусте Челябинской области сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал такси вместе с уснувшим в салоне водителем. Составлены административные протоколы по статьям об управлении автомобилем в состоянии опьянения и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Решением суда мужчина арестован на 19 суток. Также возбуждено уголовное дело об угоне.

ДТП
Toyota Corolla Axio
Toyota Corolla
Toyota
ГИБДД
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости