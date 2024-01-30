Мужчина не поделил дорогу с другим водителем и устроил стрельбу из автомата

В Приморском крае водитель открыл стрельбу из автомата во время дорожного конфликта. Об этом сообщает МВД по региону. Инцидент произошел в Уссурийске на улице Комарова.

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«Между водителями транспортных средств RAM 1500 и Toyota Corolla Axio произошел конфликт из-за очередности проезда. В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля RAM 1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из охолощенного оружия», — говорится в сообщении.

Позже водитель RAM 1500 был задержан. У него были изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук, и травматическое оружие – револьвер.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд оштрафовал стрелка на 505 тыс. рублей.