На Байкале под лед провалился автомобиль с туристами

Автомобиль с туристами провалилась под лед на Байкале. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

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Инцидент произошел неподалеку от берега. Еще недостаточной крепкий лед треснул, и автомобиль УАЗ ушел одним боком под лед и воду. Отмечается, что сейчас еще выезд на лед Байкала запрещен, ледовые переправы не открыты.

В момент ЧП мимо проезжали инспекторы особо охраняемой территории "Заповедное Прибайкалье". Они пришли пострадавшим на помощь. Туристы и их сопровождающие немного промокли и замерзли. Теперь водителю грозят штрафы за незаконный выезд на лед и ущерб природе. Также ему предстоит оплатить эвакуацию своего транспорта.