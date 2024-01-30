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В Оренбургской области в массовом ДТП погибли пять человек

В результате ДТП с участием четырех машин в Соль-Илецком городском округе Оренбургской области пять человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пять человек погибли в массовом ДТП в Оренбургской области
©  телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

"Авария с участием четырех автомобилей - трех легковых и одного грузового - произошла в Соль-Илецком городском округе. По предварительным данным, пять человек погибли (из них двое детей), еще четверо травмированы", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает пожарный расчет областного ГУ МЧС России, психолог управления и региональная аварийно-спасательная служба. Сотрудники осмотрели транспортные средства и предотвратили возможность возгорания техники, поврежденной в ДТП. Из автомобилей извлекли зажатых пострадавших и погибших, добавили в МЧС.

Всего к ликвидации последствий ДТП привлечен 21 специалист и 8 единиц техники. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и контроля за работой оперативных служб выехал прокурор Соль-Илецкого района Андрей Дьяченко.

ДТП
Андрей Дьяченко
МЧС России
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