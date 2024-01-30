Машина «сбежала» от водителя и устроила ДТП в Челябинской области

Необычный инцидент произошел в Челябинской области. Сотрудник местной птицефабрики оставил машину на передаче и ушел, после чего транспортное средство самостоятельно тронулось с места.
Поскольку водитель забыл снять машину с передачи движения, она начала ездить кругами, врезаясь в близстоящие автомобили. Транспортное средство остановилось только после очередного ДТП.
В результате инцидента никто не пострадал, но несколько машин получили повреждения. Владельцы договорились о компенсации ущерба на месте, сообщает «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что в Москве водитель внедорожника пытался выехать со двора и повредил 13 машин. Личность водителя удалось быстро установить – им оказался 40-летний местный житель.