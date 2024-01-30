В Калужской области сгорел автомобиль с отцом и дочерью в салоне

В Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино.

Об этом сообщает СУСК России по региону.

Уточняется, что находившейся в автомобиле женщине, которая была женой водителя и матерью девочки, удалось покинуть транспортное средство.

«Около 18:00 в автомобиле произошло возгорание газового баллона. В результате мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться, в тяжёлом состоянии она доставлена в больницу Калуги», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, в загоревшемся баллоне находился сжиженный газ.