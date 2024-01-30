Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы на правительственной машине. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

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«„Аурус“, в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы», — говорится в сообщении канала.

Там отметили, что авария произошла 29 января около 12:00 по московскому времени. По информации авторов, сразу после ДТП с машины сняли правительственные номера, сильных травм министр не получил.