Baza: министр Кравцов попал в ДТП в центре Москвы
Министр просвещения России Сергей Кравцов попал в ДТП в центре Москвы на правительственной машине. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«„Аурус“, в котором находился чиновник, столкнулся с грузовым автомобилем на пересечении Ленинского проспекта и Стасовой улицы», — говорится в сообщении канала.
Там отметили, что авария произошла 29 января около 12:00 по московскому времени. По информации авторов, сразу после ДТП с машины сняли правительственные номера, сильных травм министр не получил.
URA.RU направило запросы в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области и Министерство просвещения РФ. Ответы на них ожидаются.