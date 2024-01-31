На внутренней стороне 67-го км МКАД произошло ДТП с двумя автомобилями

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. ДТП с двумя автомобилями произошло на внутренней стороне 67-го км МКАД, информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На внутренней стороне 67-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. <...> Движение в районе происшествия затруднено", - говорится в сообщении.