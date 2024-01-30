В Подмосковье произошло еще одно ДТП с участием большегруза

В Подмосковье произошло очередное ДТП с участием большегруза. Водитель грузовика протаранил машину такси. Видео опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

О пострадавших и погибших пока не сообщается. Ведется расследование причин и обстоятельств инцидента.

Комментаторы отметили, что таксист поворачивал с правой линии, ехал через сплошную. Они предположили, что водитель такси обращал внимание только на навигатор и забыл про ПДД.

По мнению пользователей, таксист мог получить выгодный заказ и на фоне этого попытался совершить резкий поворот, чтобы как можно скорее поехать к клиенту. В зеркала он при этом не смотрел.