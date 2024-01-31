В Карачаево-Черкесии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

"На автодороге Майкоп - Карачаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате водители автомобилей Geely и Lada Priora скончались на месте ДТП, один человек госпитализирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства.