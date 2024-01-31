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В Карачаево-Черкесии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

Столкновение трех автомобилей произошло в Карачаево-Черкесии, два человека погибли, еще один травмирован. Об этом сообщило МВД по КЧР.

В Карачаево-Черкесии в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека
© РИА Новости

"На автодороге Майкоп - Карачаевск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. В результате водители автомобилей Geely и Lada Priora скончались на месте ДТП, один человек госпитализирован", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, водитель Geely выехал на полосу встречного движение и допустил столкновение с двумя автомобилями.

ДТП
Lada Priora
Geely
Lada