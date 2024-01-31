Суд разрешил водителю, разбившему только свой автомобиль, выпить после аварии

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции фактически разрешил расслабиться и пропустить стаканчик водителям, разбившим свой автомобиль на дороге. При этом есть принципиальное условие: никому и ничему чужому вреда не должно быть нанесено.

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Правовые позиции прозвучали в свежем обзоре судебной практики Восьмого кассационного суда общей юрисдикции. Уроком для судей нижестоящих инстанций, сотрудников ГАИ и, конечно же, самих водителей должно стать дело гражданина С. из Омской области. Изначально его лишили прав и оштрафовали за то, что нашли дома пьяным после аварии.

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По закону даже рюмка после аварии (например, чтобы снять стресс), выпитая до того, как водителя проверили на трезвость, является нарушением. Наказание за это точно такое же, как за нетрезвое вождение. Поэтому убеждать инспекторов ГАИ, что пил не "до", а "после", совершенно бессмысленно.

Если в аварии пострадал только его автомобиль, водитель вправе покинуть печальное место

Однако есть нюанс: не каждая авария является в юридическом смысле аварией, обязывающей водителя выполнять определенные действия. Если в результате проиcшествия пострадал только автомобиль самого водителя, то гражданин может быть свободен. Он не обязан вызывать ГАИ и что-то оформлять. Его нельзя наказывать за оставление места ДТП. Соответственно, нельзя и предъявлять претензии к запаху изо рта.

"Как усматривается из материалов дела и установлено нижестоящими судебными инстанциями, при изложенных выше обстоятельствах в результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред только автомобилю "Ниссан Куб", принадлежащему С., пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет, - сообщает кассационный суд. - Следовательно, при отсутствии иных участников дорожно-транспортного происшествия и пострадавших, а также с учетом причинения вреда только имуществу С. обязанность оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия, сообщать о случившемся в полицию, не употреблять алкогольные напитки у последнего отсутствовала".

В итоге решение о наказании было отменено, дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.

На практике не считается аварией, допустим, если автомобиль вылетел в кювет. Или наехал на железный люк. И так далее. Если же машина врезалась в столб, то здесь надо разбираться. Когда на столбе ни царапинки, стоит как стоял, то и водитель может выдохнуть и заняться ремонтом родного бампера. Но если на столбе появились хоть маленькие трещинки, надо разбираться. Это уже ущерб чужому имуществу.

Также кассационный суд разъяснил: если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий у участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию.