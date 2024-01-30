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В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом

В подмосковном Воскресенске столкнулись легковой автомобиль и автобус. Один человек погиб, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел в 17:20 мск на 7 километре шоссе Воскресенск — Виноградово.

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Женщина 1992 года рождения выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, в котором, по предварительным данным, находились рабочие.

«В результате ДТП водитель «Лады» погибла на месте. Других пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия.

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