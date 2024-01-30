В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом
В подмосковном Воскресенске столкнулись легковой автомобиль и автобус. Один человек погиб, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел в 17:20 мск на 7 километре шоссе Воскресенск — Виноградово.
Женщина 1992 года рождения выехала на встречную полосу и столкнулась с рейсовым автобусом, в котором, по предварительным данным, находились рабочие.
«В результате ДТП водитель «Лады» погибла на месте. Других пострадавших нет», — отметили в пресс-службе.
Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование обстоятельств происшествия.
Рамблер: главные новости