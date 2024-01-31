Таксист в Москве насмерть сбил перебегавшего проспект Мира мужчину

«По предварительным данным сегодня, в 1:15 на проспекте Мира в районе д. 118 водитель автомобиля такси Cherry Tiggo совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате дорожной аварии мужчина-пешеход 1972 года рождения от полученных травм скончался на месте», – рассказали в пресс-службе.