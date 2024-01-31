В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

В Санкт-Петербурге водитель автобуса прищемил дверью и протащил по асфальту маленького ребенка. Об этом сообщил портал 78.ru.

По данным издания, управлявший общественным транспортом не убедился, что все пассажиры вышли на остановке.

Очевидица происшествия отметила, что водитель закрыл двери, не заметив юного пассажира, и автобус начал движение, таща детсадовца по дороге задними колесами.

Как уверяет свидетельница, на перекрестке с улицей Массальского водитель все-таки решил остановиться и открыл двери, предположительно, чтобы пассажиры могли удостовериться, что ребенок уже освободился. После этого мужчина продолжил движение.

Уточнялось, что родители пострадавшего ребенка в полицию не обращались. Однако по факту инцидента была организована проверка.