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В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

В Санкт-Петербурге водитель автобуса прищемил дверью и протащил по асфальту маленького ребенка. Об этом сообщил портал 78.ru.

В Петербурге водитель автобуса протащил по асфальту ребенка
© РИА Новости

По данным издания, управлявший общественным транспортом не убедился, что все пассажиры вышли на остановке.

Очевидица происшествия отметила, что водитель закрыл двери, не заметив юного пассажира, и автобус начал движение, таща детсадовца по дороге задними колесами.

Как уверяет свидетельница, на перекрестке с улицей Массальского водитель все-таки решил остановиться и открыл двери, предположительно, чтобы пассажиры могли удостовериться, что ребенок уже освободился. После этого мужчина продолжил движение.

Уточнялось, что родители пострадавшего ребенка в полицию не обращались. Однако по факту инцидента была организована проверка.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре водитель маршрутки высадил школьника с детским церебральным параличом (ДЦП) посреди трассы.

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