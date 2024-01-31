Две машины столкнулись на Новоданиловской набережной
Два автомобиля столкнулись на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На Новоданиловской набережной в районе Варшавское шоссе, 1с5 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них выехал за пределы проезжей части. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.
Обстоятельна аварии и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло 29 января на Тверском бульваре. По информации СМИ, сценарист Александр Гельман возвращался домой из драматического театра имени Пушкина. На пешеходном переходе драматурга сбил автомобиль BMW. Сразу после инцидента водитель вызвал скорую помощь.