Несколько автомобилей столкнулись в районе Поклонной горы
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло недалеко от Поклонной горы. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что автомобили столкнулись на Кутузовском проспекте. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
— Движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Выбираете пути объезда, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
В тот же день два автомобиля столкнулись на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. Одна из машин выехала за пределы проезжей части.