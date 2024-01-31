Несколько автомобилей столкнулись в районе Поклонной горы

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло недалеко от Поклонной горы. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Отмечается, что автомобили столкнулись на Кутузовском проспекте. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

— Движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Выбираете пути объезда, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».