На Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей

В Москве на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись сразу несколько машин. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Департамента транспорта

«Движение транспорта затруднено в обоих направлениях. Выбираете пути объезда», — говорится в сообщении.

При этом представитель департамента отметил, что пока выясняются обстоятельства, которые привели к аварии.

Информация о пострадавших также пока уточняется. Московских водителей призвали временно выбирать пути объезда.

В октябре 2023 года на Кутузовском проспекте также было зафиксировано массовое ДТП с участием нескольких автомобилей.

Судя по фото, тогда в аварию попали как минимум два такси, пикап и два седана. Это привело к заторам на крупном транспортном участке столицы.