Несколько машин столкнулось на МСД
Несколько автомобилей столкнулось на МСД. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Авария произошла в районе Березовой аллеи, 5А, строение 5.
— Движение в направлении проспекта Мира затрудненно. Выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».
В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В тот же день два автомобиля столкнулись на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. Одна из машин выехала за пределы проезжей части.
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло недалеко от Поклонной горы. Отмечается, что автомобили столкнулись на Кутузовском проспекте.