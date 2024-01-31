Несколько машин столкнулось на МСД

Несколько автомобилей столкнулось на МСД. Об этом в среду, 31 января, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Авария произошла в районе Березовой аллеи, 5А, строение 5.

— Движение в направлении проспекта Мира затрудненно. Выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

В тот же день два автомобиля столкнулись на Новоданиловской набережной в районе Варшавского шоссе. Одна из машин выехала за пределы проезжей части.