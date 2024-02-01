На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись девять машин, среди которых пять грузовиков, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Правоохранители рассказали, что на федеральной автодороге движение транспорта перекрыто в оба направления. В настоящий момент на месте ДТП работают автоинспекторы и экстренные службы.

Автоинспекторы продолжают работать на месте ДТП. По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием вахтового автобуса и грузовика в Татарстане. По предварительным данным следствия, водитель автобуса, в котором находились 11 рабочих, столкнулся со стоявшим у обочины большегрузом, в результате аварии пострадали несколько человек, их отправили в больницу.