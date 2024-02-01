На Варшавском шоссе в Москве загорелся автобус
Пассажирский автобус загорелся на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Отмечается, что автобус следовал из Домодедово в Москву. В момент возгорания в салоне находилось 25 человек, однако никто из них не пострадал — все пассажиры успели вовремя покинуть автобус. Причина возгорания пока неизвестна.
В сеть также попало видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть корпус автобуса, целиком объятый пламенем.
Ранее пассажирский автобус сгорел на трассе в Новосибирской области.
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