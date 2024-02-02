Под Нижним Новгородом на трассу упал пешеходный мост после наезда фуры

Фура врезалась в надземный пешеходный мост на трассе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Инцидент произошел на 39-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

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«Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний момент рабочие убрали упавший мост с трассы. Движение транспорта частично восстановлено. Для пешеходов будет организован временный наземный переход. О сроках восстановления поврежденного пешеходного перехода пока ничего не известно.