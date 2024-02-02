$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Под Нижним Новгородом пешеходный мост рухнул на трассу после наезда фуры

Фура врезалась в надземный пешеходный мост на трассе в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщает Инцидент произошел на 39-м км федеральной автодороги Р-158 Нижний Новгород – Саратов.

Под Нижним Новгородом на трассу упал пешеходный мост после наезда фуры
© Газета.ру

«Грузовой автомобиль, перевозивший негабаритный груз, задел им пролетное строение надземного пешеходного перехода. В результате конструкция упала на проезжую часть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний момент рабочие убрали упавший мост с трассы. Движение транспорта частично восстановлено. Для пешеходов будет организован временный наземный переход. О сроках восстановления поврежденного пешеходного перехода пока ничего не известно.

До этого стало известно, что микроавтобус врезался в ограждение на Даниловской набережной в Москве. Транспортное средство едва не упало в ледяную воду. На место происшествия прибыли оперативные службы. На набережной образовалась пробка, поскольку микроавтобус и пожарный автомобиль заблокировали проезд.

ДТП
Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости