Главу ГИБДД Каменск-Уральского уволили после скандала с подставами на дорогах

Руководитель Госавтоинспекции города Каменск-Уральский Алексей Морозов ушел в отставку после скандала с подставами на дорогах. Об этом сообщает Telegram-канал e1.ru. Новости Екатеринбурга».

Так, на улице Кадочникова очевидец снял на видео одного и того же пешехода, который ходил туда-сюда по зебре, нажимая кнопку для включения зеленого сигнала. Когда для водителей загорался запрещающий сигнал светофора, некоторые водители не успевали затормозить и проезжали на красный. После этого находившиеся рядом автоинспекторы останавливали нарушителя и составляли административный протокол.

После публикации разразился скандал. Полиция Каменска-Уральского начала служебную проверку, после которой Морозов вышел на пенсию.