Специалисты Центра безопасности Университета Небраски обратили внимание на актуальную проблему: современные ограждения, которые устанавливаются на трассах, не способны удержать электромобиль. Для натурных испытаний был выбран электрический пикап Rivian R1T — на скорости 100 километров в час его направили в железное ограждение, за которым стояли несколько бетонных блоков. И вот, что из этого вышло.

Первым делом четырехтонный Rivian R1T врезается в стандартный стальной барьер, и пробивает его, почти не сбавляя скорости. Это говорит о том, что металлический забор просто не рассчитан на удержание автомобиля такой массы. Следом машина подскакивает на бетонном барьере, но полностью останавливается только перед вторым блоком, сдвинув его.

Несмотря на то что авария выглядит страшно, Rivian R1T получил в основном внешние повреждения, а салон остался целым и не деформировался. Это говорит о том, что пассажиры в таком ДТП, с большой долей вероятности, уцелели бы.

По итогам испытаний Центр безопасности Университета Небраски пришел к выводу, что система дорожных ограждений требует перепроектировки с учетом того, что на трассах расчет число тяжелых электромобилей.