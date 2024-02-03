Несколько автомобилей столкнулись на севере Москвы

Массовое ДТП произошло в районе Бибирево. Информации о пострадавших пока не поступало, в субботу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— На внутренней стороне 89-го км МКАД (перед развязкой с Осташковским шоссе) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — отметили в дептрансе.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства аварии уточняются. Движение осуществляется по двум из пяти полос, рекомендовано выбирать пути объезда.

В 00:45 движение было восстановлено.

Накануне на северо-западе столицы водитель насмерть сбил 68-летнюю женщину во дворе жилого дома. Личность скрывшегося водителя и его местонахождение определяют правоохранители.