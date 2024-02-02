Пять человек, в том числе дети, пострадали в ДТП в Лысковском округе

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП на трассе М 7 в Лысковском округе. Как сообщили в областном УГИБДД , это произошло сегодня, 2 февраля, около 17.15.

Предварительно, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112», получивший права год назад, ехал в сторону села Чернуха и при пересечении нерегулируемого перекрёстка не уступил дорогу Mitsubishi Outlander. Произошло столкновение, после чего отечественный автомобиль вылетел в кювет. Травмы получили водитель отечественного автомобиля и его пассажиры: взрослым 19 и 28 лет, детям – 5 и 9. Пострадавших доставили в Лысковскую ЦРБ.