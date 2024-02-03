На свердловской «трассе смерти» произошло массовое ДТП с пострадавшими

На 224 километре Серовского тракта (Свердловская область), который из-за большого числа ДТП прозвали «трассой смерти», днем 3 февраля произошла массовая авария с участием четырех машин. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в УГИБДД.

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«На 224 км дороги Екатеринбург-Серов водитель грузового автомобиля „Тонар“ при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что три человека пострадали. Сейчас медики оказывают им необходимую помощь.