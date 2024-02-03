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СМИ: как минимум 10 человек погибли в ДТП на западе Гватемалы

По меньшей мере 10 человек стали жертвами столкновения грузовика, перевозившего пассажиров, и мотоцикла на 133-м км Тихоокеанского шоссе в западной части Гватемалы. Об этом сообщает местная газета Prensa libre.

СМИ: как минимум 10 человек погибли в ДТП на западе Гватемалы
© Unsplash

После столкновения с мотоциклом грузовик перевернулся. По предварительным данным, транспортное средство перевозило мигрантов, шестеро погибших являются гражданами Кубы. Один человек госпитализирован.

Полиция проводит расследование причин инцидента.

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