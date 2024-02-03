В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала 14-летняя девочка
В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«По предварительной информации, водитель автомашины Hyundai, двигаясь по улице Волгоградская, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся автомашины Volkswagen и допустил с ней столкновение, вследствие чего водитель автомашины Volkswagen столкнулся с двигающейся впереди автомашиной Mitsubishi», — пишет telegram-канал «ГИБДД Екатеринбурга».
В ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка Volkswagen.
Автоинспекторы пояснили, что благодаря пристегнутому ремню девочка не получила тяжелых травм. На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции провели замеры и составили процессуальные документы.