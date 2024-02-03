В Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала 14-летняя девочка

В Екатеринбурге вечером 3 февраля на улице Волгоградская автомобиль Hyundai врезался в Volkswagen, где находилась 14-летняя пассажирка, после чего вторая иномарка столкнулась с двигающейся впереди легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал ребенок, рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.