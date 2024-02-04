В Челябинской области в ДТП пострадали двое детей

"По предварительным данным, 3 февраля 2024 года в 22 часа 40 минут местного времени (20:40 мск) в Чебаркульском районе Челябинской области на 34-м км автодороги Бишкиль - Варламово произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом Higer. В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира получили травмы. Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок. В автобусе следовали 31 пассажир, 26 из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении и уточняется, что двое пострадавших госпитализированы.