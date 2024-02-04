В Новосибирске водитель Mercedes устроил массовое ДТП

В центре Новосибирска напротив театра «Глобус» произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает ngs.ru со ссылкой на местную ГИБДД.

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Столкновение произошло в ночь на воскресенье. Водитель Mercedes-Benz E-Class двигался по Октябрьской улице и врезался в четыре автомобиля, которые остановились на запрещающий сигнал светофора. Под удар попали Kia Rio, Toyota Premio, еще один автомобиль Kia, а также Hyundai Solaris.