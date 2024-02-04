Автомобиль загорелся при столкновении с лесовозом в Иркутской области

Водитель легкового автомобиля, который загорелся вследствие столкновения с лесовозом в Иркутской области, погиб. Еще один человек пострадал, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.