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В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП
© Ura.Ru

«Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.

Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения.

ДТП
Honda Fit
Honda
ГИБДД