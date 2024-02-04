В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП
На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП пассажир автомобиля скончался, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору освещения. В результате происшествия пассажир скончался», — говорится в telegram-канале ведомства.
Автоинспекция проводит проверку по факту ДТП. В ГИБДД призвали свердловчан отказаться от совершения необдуманных маневров и выбирать безопасную скорость движения.