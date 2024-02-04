В Барнауле водитель автобуса получил ожог глаз в результате нападения

В Барнауле мужчина на автомобиле Honda подрезал автобус, ворвался в салон и облил водителя из перцового баллончика. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Нападение произошло днем 3 февраля. Водитель автомобиля Honda подрезал автобус 53 маршрута перед остановкой, вышел из-за руля и брызнул в глаза из баллончика водителю автобуса, после чего сел в свою машину и уехал. Пострадавшего госпитализировала скорая помощь, он получил ожоги роговицы глаз.

Водитель подал заявление в полицию, сотрудники МВД устанавливают личность нападавшего. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить тяжесть причиненного вреда.