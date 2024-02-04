Автомобиль с детьми упал в канал в Махачкале

В Махачкале упал в канал автомобиль, в котором находилось двое детей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Дагестана.

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Инцидент произошел в воскресенье, 4 февраля, в поселке Семендер города Махачкалы. В пресс-службе пояснили, что водитель не справился с управлением и «допустил опрокидывание машины в канал имени Октябрьской революции».

В прокуратуре отметили, что пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля, они госпитализированы в медицинское учреждение.