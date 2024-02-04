В Тюменской области за день случилось третье смертельное ДТП с большегрузами

На 216-м километре региональной дороги Вагай — Аромашево (Тюменская область) произошло столкновение автомобиля с двумя большегрузами. В результате аварии погиб водитель одной из машин. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД . Схожие крупные аварии произошли сегодня днем на трассе Тюмень — Омск. Тогда из-за столкновения машин с большегрузами тоже погибли люди.

«Здесь столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Lanos и два большегруза. Предварительно, 62-летний водитель Chevrolet при обгоне автомобиля МАЗ не убедился в безопасности, произошло столкновение с ним, после этого МАЗ отбросило на встречный КАМАЗ», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В результате ДТП водитель Chevrolet погиб.

Пресс-служба ведомства сегодня днем сообщала о том, что на 319-м километре трассы Тюмень — Омск закрыли движение из-за смертельной аварии. Тогда большегруз въехал в «Ниву», стоявшую на дороге. От удара машину отбросило на другой грузовик. Пассажирка внедорожника погибла, а водитель был ранен. В другой дневной аварии с большегрузами на 205-м километре этой же трассы погиб водитель Mazda, а женщина-пассажир и ребенок были доставлены в больницу.