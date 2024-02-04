В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

"По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении Брянска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, а ее водитель с различными травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.