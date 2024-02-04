Водитель внедорожника сбил школьника на пешеходном переходе

На пешеходном переходе водитель Toyota Tundra переехал 10-летнего мальчика, который после этого потерял память. ДТП произошло в Первоуральске Свердловской области. Момент наезда на ребенка попал на видео, сообщает Telegram-канал «Инцидент. Первоуральск».

На видео мальчик выходит на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель не тормозит и переезжает школьника. После этого пострадавший не может встать, к нему на помощь бросаются очевидцы.

Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По данным «Газеты.Ru» он потерял память и не помнил, что с ним произошло.

За рулем Toyota Tundra находился 32-летний мужчина с восьмилетним стажем вождения. . Он был трезв. Автомобилист пояснил, что не заметил пешехода из-за сугроба и даже не понял, что сбил ребенка.