Водитель внедорожника сбил школьника на пешеходном переходе
На пешеходном переходе водитель Toyota Tundra переехал 10-летнего мальчика, который после этого потерял память. ДТП произошло в Первоуральске Свердловской области. Момент наезда на ребенка попал на видео, сообщает Telegram-канал «Инцидент. Первоуральск».
На видео мальчик выходит на проезжую часть прямо перед автомобилем. Водитель не тормозит и переезжает школьника. После этого пострадавший не может встать, к нему на помощь бросаются очевидцы.
Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. По данным «Газеты.Ru» он потерял память и не помнил, что с ним произошло.
За рулем Toyota Tundra находился 32-летний мужчина с восьмилетним стажем вождения. . Он был трезв. Автомобилист пояснил, что не заметил пешехода из-за сугроба и даже не понял, что сбил ребенка.
В ГИБДД отметили, что ребенок был в капюшоне, что, возможно, помешало ему убедиться в безопасности перехода.