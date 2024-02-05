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В Омске из-за ДТП перевернулась скорая

В Омске произошло ДТП, в результате которого перевернулась скорая помощь. Авария случилась накануне вечером, 4 января. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе омской полиции.

В Омске из-за ДТП перевернулась скорая
© РИА Новости

По предварительной информации, водитель Lada Granta, 36-летний мужчина, двигался по улице Орджоникидзе и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который в это время ехал с включенными сигналами световой и звуковой сигнализации.

В результате столкновения служебный автомобиль перевернулся и врезался в два других автомобиля - Mazda и BMW, которые находились на перекрестке.

Пассажирам Mazda и пассажиру скорой помощи понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время проводится проверка произошедшего ДТП, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

ДТП
Lada Granta
Mazda
BMW
Lada