В Омске из-за ДТП перевернулась скорая

В Омске произошло ДТП, в результате которого перевернулась скорая помощь. Авария случилась накануне вечером, 4 января. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе омской полиции.

По предварительной информации, водитель Lada Granta, 36-летний мужчина, двигался по улице Орджоникидзе и столкнулся с автомобилем скорой помощи, который в это время ехал с включенными сигналами световой и звуковой сигнализации.

В результате столкновения служебный автомобиль перевернулся и врезался в два других автомобиля - Mazda и BMW, которые находились на перекрестке.

Пассажирам Mazda и пассажиру скорой помощи понадобилась медицинская помощь.