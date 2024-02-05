В Подмосковье пьяный полицейский попал в ДТП

В городском округе Мытищи в поселке Пирогово сотрудник правоохранительных органов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию. Проводится служебное расследование. Об этом пишет «МК».

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Как стало известно, 40-летний участковый местного отдела полиции, управляя личным автомобилем в свободное от работы время, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной марки Volvo, за рулем которой была 42-летняя женщина. В результате ДТП она получила ушибы, в больнице ей оказали необходимую помощь. По результатам экспертизы, оказалось, что в момент аварии участковый находился в нетрезвом состоянии.