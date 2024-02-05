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В Челябинской области «газель» влетела в остановку с людьми

В Челябинской области грузовая "газель" въехала в остановку, где находились люди. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

В Челябинской области «газель» влетела в остановку с людьми
© Управление Госавтоинспекции Челябинской области /VK

Инцидент произошел в Златоусте. По предварительным данным, водитель транспортного средства ехал на красный свет. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на остановку.

"В результате ДТП находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму", – сообщили в ГИБДД.

Пострадавшему мужчине оказали всю необходимую помощь.

На месте работают специалисты Госавтоинспекции и экстренные службы. Они проверяют состояние "газели" и проводят все необходимые мероприятия. В случае, если состояние автомобиля не будет отвечать требованиям, виновных привлекут к ответственности.

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