В Челябинской области «газель» влетела в остановку с людьми

В Челябинской области грузовая "газель" въехала в остановку, где находились люди. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

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Инцидент произошел в Златоусте. По предварительным данным, водитель транспортного средства ехал на красный свет. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на остановку.

"В результате ДТП находившийся на остановке 26-летний молодой человек получил травму", – сообщили в ГИБДД.

Пострадавшему мужчине оказали всю необходимую помощь.