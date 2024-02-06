Российская блогерша попала в аварию

Российская блогерша Катя Голышева попала в аварию. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Вместе с другими блогерами Голышева снимала ролик на аэролодке. В один момент транспортное средство неожиданно перевернулось — весь удар пришелся на девушку.

«Я потеряла сознание, потому что своей головой выбила стекло. Я думала, это конец…», — поделилась она.

Сейчас у интернет-звезды тошнота и головокружение.