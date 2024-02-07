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В Свердловской области перекрыли трассу из-за ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции временно перекрыли движение транспорта на 25 километре автодороги Екатеринбург — Тюмень из-за фуры, которую развернуло. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

В Свердловской области перекрыли трассу из-за ДТП
© РИА Новости

«Госавтоинспекция информирует автовладельцев о временном ограничении движения на 25 км автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ на территории обслуживания муниципального образования Заречный», — пишет официальный telegram-канал ведомства.

Там развернуло фуру, люди не пострадали, сказано в сообщении.

Сейчас грузовик эвакуируют. Для движения открыта только левая полоса, уточнили в ГИБДД.

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