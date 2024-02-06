В Подмосковье из-за массовой аварии частично перекрыли Московское малое кольцо

Дорожно-транспортное происшествие частично парализовало движение на Московском малом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

© ТАСС

«На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в стоящий в пробке автомобиль врезался грузовик. После этого машины съехали на обочину.

Отмечается, что сведений о пострадавших в ДТП нет.