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В Подмосковье из-за массовой аварии частично перекрыли Московское малое кольцо

Дорожно-транспортное происшествие частично парализовало движение на Московском малом кольце. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В Подмосковье из-за массовой аварии частично перекрыли Московское малое кольцо
© ТАСС

«На Московском малом кольце (в районе поселка Дорожно-Ремонтного Пункта-3) произошло столкновение нескольких грузовых и легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, в стоящий в пробке автомобиль врезался грузовик. После этого машины съехали на обочину.

Отмечается, что сведений о пострадавших в ДТП нет.

До этого стало известно, что в Омске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая скорую помощь. Пострадали трое, включая двоих детей. Утверждается, что скорая помощь двигалась со включенными спецсигналами. По факту ДТП полиция начала проверку.

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