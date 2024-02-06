SHOT: Lexus бизнесмена сбил девушку в Москве

SHOT: Lexus сбил девушку в Хорошёвском районе Москвы
В Хорошёвском районе Москвы водитель тюнингованного вишневого Lexus не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил девушку, пишет РЕН ТВ.
На видео, опубликованном телеканалом, машина вылетает на тротуар, сбивает женщину с ног и тащит ее перед собой.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
По данным Telegram-канала SHOT, автомобиль принадлежит 39-летнему бизнесмену, который занимается автотюнингом и продажей автоаксессуаров.
Мужчина отметил, что его машину «просто занесло на скользкой дороге». Он добавил, что девушку даже не задел.
В столичном ГИБДД косвенно подтвердили его слова. В пресс-службе заметили, что «в результате дорожной аварии пострадавших нет».
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