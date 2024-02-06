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ДТП с участием нескольких машин произошло на Садовом кольце в Москве

На Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

ДТП с участием нескольких машин произошло на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости

Авария произошла на Малой Сухаревской площади около дома №12. Там столкнулись несколько автомобилей.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в тексте.

Отмечается, что из-за ДТП перекрыто движение по одной из пяти полос.

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