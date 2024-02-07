В ДТП возле Нижнего Тагила пострадала многодетная семья

В аварии, которая произошла 6 февраля на трассе около Нижнего Тагила (Свердловская область), пострадали родители с тремя детьми. Об этом рассказала знакомая семьи.

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«Муж в тяжелом состоянии, без маски дышать не может. Жена в сознании. Детей увезли в детскую больницу отдельно от родителей. Одна девочка сильно пострадала, решается вопрос о транспортировке в Екатеринбург на машине или вертолете. Мужа отвезли в реанимацию, зашивать легкое. Жена в нейрохирургии», — передает слова знакомой E1.RU.

Отмечается, что детям шесть, восемь и тринадцать лет.

В областном Минздраве рассказали, что детей госпитализируют в Детскую городскую больницу Нижнего Тагила. Взрослых пациентов — в Демидовскую городскую больницу.