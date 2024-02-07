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СМИ сообщили о крупном ДТП на трассе М-4 в Подмосковье

Днем в среду, 7 февраля, авария с участием нескольких десятков машин произошла на трассе М-4 в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Движение на участке трассы в сторону Москвы временно перекрыли.

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По данным Telegram-канала «112», жертвой ДТП, в которое попали больше 20 машин, стал один человек, еще несколько пострадали.

В этот же день на Киевском шоссе в Москве произошли две аварии с участием шести машин. Движение на 64-м километре шоссе временно перекрывали, в ДТП никто не пострадал.

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