Днем в среду, 7 февраля, авария с участием нескольких десятков машин произошла на трассе М-4 в Подмосковье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

ДТП случилось у деревни Починки. По данным «МК», из-за непогоды в аварию попали и легковые автомобили, и грузовики.

Движение на участке трассы в сторону Москвы временно перекрыли.

По данным Telegram-канала «112», жертвой ДТП, в которое попали больше 20 машин, стал один человек, еще несколько пострадали.