Под Волгоградом перевернувшаяся фура с пивом перекрыла трассу, есть погибший

В результате крупного ДТП на трассе Саратов - Волгоград один человек погиб, трое доставлены в больницу. Об этом сообщили в МВД по Волгоградской области.

Авария произошла сегодня около 7 утра в Камышинском районе области. Грузовой автомобиль MAN с прицепом, перевозивший пивные кеги, выехал на встречную полосу и врезался в фуру Renault. Прицеп первого грузовика также столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2110.

После столкновения автомобиль Renault загорелся, водитель скончался на месте. Груженый MAN съехал с дороги на поле, прицеп перевернулся, кеги разбросало по трассе, перекрыв движение.

Сообщается, что за рулем MAN был 37-летний водитель, он госпитализирован с травмами. Также в больницу доставлены 27-летний водитель и 28-летняя пассажирка ВАЗ-2110. Пострадавшую девушку зажало в салоне автомобиля, ей помогли спасатели МЧС. Они также потушили горевшую фуру.