Рецепт спортивного автомобиля довольно прост: разместите мощный двигатель спереди, направьте его мощность на задние колеса и удалите все посторонние детали. Хотя всё это опьяняет, он также может привести к печальным последствиям, если вы слишком неуклюжи. Недавно это узнал владелец одного модифицированного Toyota Supra.

На видеороликах видно, как серебристый Toyota Supra теряет управление при выезде на шоссе: купе совершает пируэт через четыре полосы движения и врезается в ничего не подозревающий Subaru Ascent, единственным преступлением которого была попытка выехать на дорогу общего пользования.

На видео, снятом из другой Supra, ехавшей позади, видно, что авария произошла в Сан-Диего, штат Калифорния. Скорее всего, автомобили покидали какое-то мероприятие, о чём свидетельствует повышенная концентрация Supra на шоссе, а также собравшиеся на мосту люди.