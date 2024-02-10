Иномарка сбила 11-летнюю девочку на пешеходном переходе в Белгороде

Авария произошла днём 9 февраля в Белгороде, где иномарка сбила на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В сообщении уточняется, что ДТП произошло около 14:40 по мск на улице Энергетиков. Женщина, находясь за рулём автомобиля Haval, совершила наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

«В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения», — отметили в пресс-службе.